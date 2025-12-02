La Cenerentola Rossini inaugura l’opera al Giglio

La Cenerentola di Gioachino Rossini inaugura la stagione lirica 2025-2026 del Teatro del Giglio Giacomo Puccini con una produzione interamente rinnovata, realizzata in coproduzione con il Teatro Comunale di Ferrara, che debutterà sul palcoscenico lucchese venerdì 5 dicembre alle 20, con replica domenica 7 alle 16. Questa nuova lettura del capolavoro rossiniano porta con sé la freschezza di una messa in scena attualizzata, viva e profondamente coinvolgente, capace di disegnare uno spazio musicale, teatrale e drammaturgico inconsueto, brillante e gioioso. Dopo il debutto al Giglio, lo spettacolo verrà rappresentato al Teatro Comunale di Ferrara con due recite, il 9 e l’11 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

