Sulla scrivania dell’ufficio cultura del Comune nei prossimi giorni arriverà un pacchetto di proposte sul futuro della Piccola Atene. I contributi sono il frutto dell’affollato convegno "Pietrasanta e la cultura" – oltre 100 i presenti – promosso domenica al Sant’Agostino dall’associazione culturale "Cecchi Pandolfini". Il resoconto, non solo numerico ma anche di contenuti, è stato infatti accolto con soddisfazione dal presidente Fabio Simonini. "È stato un momento di confronto e condivisione di idee. Aperto a tutta la città. Un assemblea pluralista, libera. Numerosi i relatori intervenuti – spiega – ognuno con la propria sensibilità ed esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La "Cecchi Pandolfini" invia le proposte al Comune