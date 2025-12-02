La Cassazione respinge l' istanza di riparazione per ingiusta detenzione | niente risarcimento a notaio

Respinta l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Lo ha stabilito la Cassazione in merito alla richiesta di risarcimento avanzata dal notaio di Canicattì Antonino Pecoraro che è stato agli arresti domiciliari dal 9 dicembre del 2019 al 5 marzo del 2020. Lo riporta oggi il quotidiano La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

