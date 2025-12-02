La casa è infestata dalle vespe | per rimuoverle sono stati demoliti due soffitti

Uno era sulle scale e impediva l’accesso a due camere. L’altro si trovava nella stanza di una bambina. Due vespai di grandi dimensioni sono stati rimossi dallo stesso appartamento, nella zona di Casale Bel Poggio, sull’Ardeatina.Le vespe che avevano invaso l'abitazione“Abbiamo trovato circa 300. 🔗 Leggi su Romatoday.it

