La Casa Bianca attribuisce a un ammiraglio un attacco contestato ai Caraibi
La Casa Bianca ha affermato che è stato un ammiraglio, sotto l’autorità del segretario della difesa Pete Hegseth, a ordinare l’uccisione dei sopravvissuti di un primo attacco a un’imbarcazione di narcotrafficanti nel mar dei Caraibi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
