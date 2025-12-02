La Casa Bianca attribuisce a un ammiraglio un attacco contestato ai Caraibi

Internazionale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha affermato che è stato un ammiraglio, sotto l’autorità del segretario della difesa Pete Hegseth, a ordinare l’uccisione dei sopravvissuti di un primo attacco a un’imbarcazione di narcotrafficanti nel mar dei Caraibi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

la casa bianca attribuisce a un ammiraglio un attacco contestato ai caraibi

© Internazionale.it - La Casa Bianca attribuisce a un ammiraglio un attacco contestato ai Caraibi

Approfondisci con queste news

casa bianca attribuisce ammiraglioLa Casa Bianca attribuisce a un ammiraglio un attacco contestato ai Caraibi - La Casa Bianca ha affermato che è stato un ammiraglio, sotto l’autorità del segretario della difesa Pete Hegseth, a ordinare l’uccisione dei sopravvissuti di un primo attacco a un’imbarcazione di narc ... Secondo internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Bianca Attribuisce Ammiraglio