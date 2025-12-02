La Casa Bianca apre le porte al Natale | simboli e significato dei 50 alberi e delle decorazioni

Il tema delle decorazioni natalizie alla Casa Bianca, scelto da Melania Trump, è: "Casa è dove sta il cuore". La residenza presidenziale è pronta per le feste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Melania Trump svela le decorazioni natalizie della Casa Bianca: 50 alberi, oltre 10.000 farfalle, omaggi al patriottismo e c’è anche un quadro dell’attentato di Butler a Donald Trump - facebook.com Vai su Facebook

La Casa Bianca è "molto ottimista" riguardo al raggiungimento di un accordo sull'Ucraina. Lo ha detto la portavoce #KarolineLeavitt durante il briefing con la stampa, sottolineando come il team negoziale e il presidente Donald Trump abbiano "lavorato molt Vai su X

La Casa Bianca apre le porte al Natale: simboli e significato dei 50 alberi e delle decorazioni - Il tema delle decorazioni natalizie alla Casa Bianca, scelto da Melania Trump, è: “Casa è dove sta il cuore”. Si legge su fanpage.it

Trump, entrando alla Casa Bianca, tiene la porta aperta per il suo agente dei servizi segreti - Trump, entrando alla Casa Bianca, tiene la porta aperta per il suo agente dei servizi segreti Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima dell'incontro con la stampa, entrando alla Casa Bianca ... Scrive ilgiornale.it

Trump, entrando alla Casa Bianca, tiene la porta aperta per il suo agente dei servizi segreti - Washington, 02 agosto 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima dell'incontro con la stampa, entrando alla Casa Bianca, apre e tiene aperta la porta per il suo agente dei servizi ... Da video.corriere.it

La Casa Bianca apre sui dazi, potrebbe slittare la data del d-day del 9 luglio - A sera, mentre i 27 leader si apprestavano a sedersi alla cena di lavoro sui rapporti tra Stati Uniti e ... Secondo rainews.it