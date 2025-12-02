La Capannina ha chiuso Niente Natale e Capodanno Via ai lavori fino a aprile
Forte dei Marmi, 2 dicembre 2025 – L’era della famiglia Guidi al timone della Capannina si è esaurita. In silenzio. Con un atteggiamento defilato rispetto alle serate in musica e ai galà rimasti nella storia. Da sabato scorso il locale ha chiuso: non ci saranno appuntamenti a Natale e neppure la tradizionale festa di Capodanno condita dagli show di Jerry Cal à scatenato sulle note di Maracaibo e le ballerine sudamericane. Non accadeva dall’anno 'nero' della pandemia ma il locale più storico ed iconico d’Italia si prepara alla svolta. La trasformazione in arrivo. Partiranno infatti a breve i lavori di sistemazione di cui l’immobile necessitava e così a Pasqua potrà riaprire la Capannina targata Armani-Del Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Il crudo de #LaCapannina ? Sempre aperto a CENA ? SABATO e DOMENICA anche a PRANZO (solo ristorante) MERCOLEDÍ chiuso ? Info e prenotazioni: 3891836706 Via Lungomare Lato Nord, Locri #LaCapannina #Locri #LaCapanninaLocri #P - facebook.com Vai su Facebook
La Capannina ha chiuso. Niente Natale e Capodanno. Via ai lavori fino a aprile - Parte la ristrutturazione del locale per il passaggio al Gruppo Armani- Lo riporta lanazione.it
A Capanne... "E’ quasi Natale". La festa in piazza Vittorio Veneto - Centro commerciale naturale di Capanne e Confcommercio Provincia di Pisa, con il ... Scrive msn.com
"È Quasi Natale": Capanne si accende con la magia delle feste - Capanne si prepara a vivere l’atmosfera delle feste con “È Quasi Natale”, l’evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Capanne e Confcommercio ... Scrive gonews.it