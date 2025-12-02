la capannina ha chiuso niente natale e capodanno via ai lavori fino a aprile

Forte dei Marmi, 2 dicembre 2025 – L’era della famiglia Guidi al timone della Capannina si è esaurita. In silenzio. Con un atteggiamento defilato rispetto alle serate in musica e ai galà rimasti nella storia. Da sabato scorso il locale ha chiuso: non ci saranno appuntamenti a Natale e neppure la tradizionale festa di Capodanno condita dagli show di Jerry Cal à scatenato sulle note di Maracaibo e le ballerine sudamericane. Non accadeva dall’anno 'nero' della pandemia ma il locale più storico ed iconico d’Italia si prepara alla svolta. La trasformazione in arrivo. Partiranno infatti a breve i lavori di sistemazione di cui l’immobile necessitava e così a Pasqua potrà riaprire la Capannina targata Armani-Del Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

