La campagna natalizia del Cirs Insieme è più buono

Messinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consegnare un panettone non è un gesto semplice: è offrire un dono di Natale che diventamessaggio concreto di solidarietà e sostegno per le donne in difficoltà. Con il taglio del “Panettone Manifesto”, affidato al sindaco Federico Basile, si è aperta ufficialmente la campagna nataliziaInsieme è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

“Insieme è più buono”, al via la campagna di Natale del Cirs - Consegnare un simbolico dono di Natale, il panettone, un messaggio concreto di solidarietà e di sostegno per le donne in stato di difficoltà. Lo riporta letteraemme.it

campagna natalizia cirs insiemeOxfam lancia la campagna di Natale con Filarete - In una fase in cui la tregua ha modificato la percezione pubblica della crisi di Gaza, Oxfam, organizzazione internazionale che lavora per costruire un futuro migliore per le persone in situazioni di ... engage.it scrive

Lidl, on air la nuova campagna natalizia “L’emozione del Natale vale davvero” - Lidl, al via su tutte le piattaforme la nuova campagna dedicata alle feste “L’emozione del Natale vale davvero" A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Campagna Natalizia Cirs Insieme