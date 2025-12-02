La Calabria si posiziona tra le ultime nella classifica sulla qualità della vita e Tridico se la prende con Occhiuto
“Quattro delle cinque province calabresi oltre il centesimo posto, su centosette, per qualità della vita secondo i dati de Il Sole 24Ore non sono di certo un bel primato se sommati alle analisi di Svimez, Bankitalia, Inps, Istat che indicano la Calabria quale fanalino di coda tra le 240 regioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Qualità della vita 2025: Siracusa al penultimo posto Pubblicata la nuova classifica del Sole 24 Ore: su 107 province italiane, Siracusa scende ancora e si posiziona 106ª, precedendo soltanto Reggio Calabria, ultima. In testa alla graduatoria Trento, Bolzano - facebook.com Vai su Facebook
“Negli ultimi anni la Chiesa in Calabria ha preso posizione, ha fatto muro contro la mafia”: Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a @SOULTv2000 oggi #30novembre ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App # Vai su X
Reggio Calabria ultima per qualità della vita, Confeserecenti: “il problema non è la posizione”. E indica un percorso strategico - La nuova edizione della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita conferma Reggio Calabria all’ultimo posto tra le province italiane. Lo riporta strettoweb.com
Reggio Calabria, per il secondo anno consecutivo ultima nella classifica della qualità della vita: numeri, cause e riflessioni - Per il secondo anno consecutivo, Reggio Calabria occupa l’ ultima posizione nella classifica della qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Come scrive reggiotv.it
Qualità della vita, la Calabria precipita: tutte le province in fondo alla classifica. Reggio (di nuovo) ultima - Trento domina nella graduatoria del Sole 24 Ore mentre la nostra regione si conferma maglia nera: la migliore è Catanzaro, al 92esimo posto. Si legge su cosenzachannel.it
Qualità della vita in Italia: Calabria ancora fanalino di coda, Nord Est domina la classifica - Per il secondo anno di fila, Reggio Calabria si conferma ultima in Italia per qualità della vita, secondo la 36esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore. Segnala cn24tv.it
Qualità della Vita, Reggio Calabria ultima in Italia per il secondo anno consecutivo: la classifica del Sole 24 Ore - La trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani ed i cui risultati sono presentati oggi 1° di ... Segnala strettoweb.com
Qualità della vita, Reggio Calabria ultima nella classifica nazionale - Il dato emerge dall'indagine sulla qualità della vita realizzata dal Sole 24 Ore. Da msn.com