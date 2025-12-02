La bomba sui negoziati di Cavo Dragone | il gioco pericoloso della Nato

“Il pericolo del militarismo non risiede tanto nell’esistenza degli eserciti, quanto nella tentazione – per i capi militari – di sostituire i propri obiettivi o i propri metodi a quelli dei responsabili politici”. Così, nel 1965, Raymond Aron coglieva con lucidità il cuore del rapporto tra potere politico e potere militare nel pieno della Guerra Fredda. Una lezione che conserva intatta la sua attualità, soprattutto se si leggono con attenzione le recenti dichiarazioni dell’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della NATO, rilasciate al Financial Times. Le parole che pesano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La bomba sui negoziati di Cavo Dragone: il “gioco” pericoloso della Nato

Argomenti simili trattati di recente

Una bomba sui negoziati: "Attacchiamo per primi" Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com Vai su Facebook

Una bomba sui negoziati: "Attacchiamo per primi" Leggi Il Fatto Quotidiano ilfat.to/primapagina #ilfattoquotidiano Vai su X

L'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato. Credit: AGF - Il presidente del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, sostiene che l’Alleanza atlantica dovrebbe considerare l’ipotesi di essere “più aggressiva” e di sferrare ... Riporta tpi.it

Guerra in Ucraina, Cavo Dragone (Nato) evoca “l’attacco preventivo” contro la Russia. E imbarazza il governo - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Guerra in Ucraina, Cavo Dragone (Nato) evoca “l’attacco preventivo” contro la Russia. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Giuseppe Cavo Dragone criticato dalla Lega per la frase sugli attacchi alla Russia: "Serve responsabilità" - La Lega insorge contro le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ha ipotizzato cyber- Come scrive virgilio.it

Tensione Russia-Nato dopo le parole di Cavo Dragone: cosa ha detto l’ammiraglio al Financial Times - Resta alta la tensione tra Russia e Nato dopo le parole di Giuseppe Cavo Dragone, responsabile del Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica, pronunciate in ... Segnala msn.com

Giuseppe Cavo Dragone: "Ormai è chiaro che gli ucraini vogliono negoziare e i russi perdere tempo. Aumenteremo gli aiuti militari" - Ormai è chiaro che gli ucraini cercano il dialogo, ma i russi sono riluttanti e fanno melina per prendere tempo. Lo riporta huffingtonpost.it

Ucraina, generale Cavo Dragone: "Invieremo più aiuti militari" - Ormai è chiaro che gli ucraini cercano il dialogo, ma i russi sono riluttanti e fanno melina per prendere tempo", è l'opinione ... Riporta rainews.it