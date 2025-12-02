La Bce dice no a 140 miliardi in prestito all’Ucraina garantiti da asset russi congelati

La Banca Centrale Europea si è rifiutata di fornire un sostegno per un pagamento di 140 miliardi di euro all’ Ucraina. Infliggendo così un duro colpo al piano dell’UE di emettere un «prestito di riparazione» garantito da asset russi congelati. Lo riporta il Financial Times secondo cui la BCE ha concluso che la proposta della Commissione Europea violava il suo mandato, secondo diversi funzionari. Aggravando le difficoltà di Bruxelles nell’emettere l’ingente prestito a fronte degli asset della banca centrale russa immobilizzati presso Euroclear, il deposito titoli belga. La decisione della Bce. La decisione arriva in un momento in cui l’UE è sotto pressione per finanziare l’Ucraina per i prossimi due anni. 🔗 Leggi su Open.online