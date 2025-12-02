La Bce dice no a 140 miliardi in prestito all’Ucraina garantiti da asset russi congelati
La Banca Centrale Europea si è rifiutata di fornire un sostegno per un pagamento di 140 miliardi di euro all’ Ucraina. Infliggendo così un duro colpo al piano dell’UE di emettere un «prestito di riparazione» garantito da asset russi congelati. Lo riporta il Financial Times secondo cui la BCE ha concluso che la proposta della Commissione Europea violava il suo mandato, secondo diversi funzionari. Aggravando le difficoltà di Bruxelles nell’emettere l’ingente prestito a fronte degli asset della banca centrale russa immobilizzati presso Euroclear, il deposito titoli belga. La decisione della Bce. La decisione arriva in un momento in cui l’UE è sotto pressione per finanziare l’Ucraina per i prossimi due anni. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
La Dop Economy cresce ancora e conferma la forza del nostro modello basato su qualità, tradizione e legame con i territori. Il nuovo Rapporto Ismea–Qualivita ci dice che le produzioni Dop e Igp valgono oggi 20,7 miliardi di euro, con un aumento del 25% dal - facebook.com Vai su Facebook
Financial Times, no della Bce al prestito da 140 miliardi all'Ucraina garantito da asset russi congelati - Respinta la richiesta della Commissione, che chiedeva alla Banca centrale di agire da prestatore di ultima istanza per Euroclear Bank, l'istituto ... Segnala huffingtonpost.it
La Bce dice no a 140 miliardi in prestito all’Ucraina garantiti da asset russi congelati - La decisione arriva in un momento in cui l’UE è sotto pressione per finanziare l’Ucraina per i prossimi due anni. Secondo open.online
Diretta | "No" della Bce alle garanzie per il presitto da 140 miliardi a Kiev - ucraino: tra proroga degli aiuti militari a Kiev, lo stop della Bce al prestito basato su asset russi, nuovi sostegni svedesi e manovre diplomatiche Usa- Riporta msn.com
Ucraina, Bce rifiuta sostegno a prestito di 140 miliardi a Kiev basato su asset russi congelati – La diretta - L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, è decollato per Mosca, dove incontrerà nel po ... Lo riporta msn.com