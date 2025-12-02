L’11 dicembre a Napoli la conferenza stampa di presentazione di One Glow Night

Napolitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’11 dicembre, negli spazi dell’Agorà Morelli, va in scena ‘One Glow Night, Shine your Glow!’.L’evento dove bellezza, imprenditoria, benessere, moda e sostenibilità si fondono in un’atmosfera esclusiva. Un’esperienza unica che celebra l’incontro tra estetica, business e green in un momento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

