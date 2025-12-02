Kvaratskhelia per il Napoli è stata una plusvalenza record di 77 8 milioni
Il Napoli chiude il bilancio 202425 con un rosso di 21,4 milioni, ma registra una plusvalenza record dalla cessione di Kvara al Psg: 77,8 milioni che compensano solo parzialmente il calo dei ricavi e l’aumento dei costi. L’analisi di Calcio e Finanza. Napoli, plusvalenza record con Kvaratskhelia: l’analisi dei conti. Ecco cosa si legge su Calcio e Finanza: “Complessivamente, il Napoli nella stagione 202324 ha registrato 290,8 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 328,2 milioni del 202324. A pesare sul calo è stata in particolare la mancata partecipazione alle coppe europee, soltanto in parte ammortizzata dall’aumento delle plusvalenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
