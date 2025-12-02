Kostic Benfica piovono conferme sull’interesse dei portoghesi in vista di gennaio | gli scenari e il possibile futuro dell’esterno

Kostic Benfica, il tecnico portoghese chiama l’esterno: Balzarini svela l’interesse forte per gennaio, ma la cessione scoprirebbe la fascia. Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo e, nonostante le dichiarazioni di prudenza della nuova dirigenza guidata dall’AD Damien Comolli, le sirene estere per i giocatori bianconeri iniziano a suonare con insistenza. Al centro delle attenzioni c’è Filip Kostic, l’esterno serbo che, dopo un avvio di stagione in sordina, ha ritrovato continuità e gol (come quello bellissimo contro la Fiorentina ) sotto la gestione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

