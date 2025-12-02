Koopmeiners Spalletti gli cambia di nuovo ruolo | ecco dove potrebbe giocatore l’olandese contro l’Udinese

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’idea del tecnico bianconero. Il  mese di dicembre  della  Juventus  si apre con l’inizio dell’avventura in  Coppa Italia. La squadra di  Luciano Spalletti scenderà in campo questa sera all’ Allianz Stadium  di Torino per sfidare l’ Udinese  nella gara valevole per gli  ottavi di finale  del torneo. In questo match da  dentro o fuori, i riflettori saranno ancora una volta puntati sulle  scelte tattiche  e sul  ruolo di Teun Koopmeiners. L’olandese volante: da difensore a centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners spalletti gli cambia di nuovo ruolo ecco dove potrebbe giocatore l8217olandese contro l8217udinese

© Juventusnews24.com - Koopmeiners, Spalletti gli cambia di nuovo ruolo: ecco dove potrebbe giocatore l’olandese contro l’Udinese

Altri contenuti sullo stesso argomento

koopmeiners spalletti cambia nuovoKoopmeiners cambia ancora ruolo? La mossa di Spalletti in vista di Juve-Udinese - Rotazioni in Coppa Italia per Spalletti, ma straordinari per l'olandese che potrebbe cambiare nuovamente collocazione tattica. Lo riporta ilbianconero.com

koopmeiners spalletti cambia nuovoKoopmeiners trasloca ancora, Juve al prossimo step: Spalletti ha trovato la quadra - Spento, fuori ruolo, apatico, senza spunti, senza gol, senza assist, senza lampi, sen ... Segnala msn.com

koopmeiners spalletti cambia nuovoJuve Udinese, Tuttosport: Spalletti potrebbe proporre un nuovo assetto tattico per la partita di Coppa Italia. Le ultime - Juve Udinese, Tuttosport: Spalletti potrebbe proporre un nuovo assetto tattico per la partita di Coppa Italia. Lo riporta juventusnews24.com

koopmeiners spalletti cambia nuovoJuventus, Spalletti cambia modulo: il ruolo di Kalulu, Koopmeiners e Openda - Spalletti cambia modulo e rivoluziona la Juventus: è questa la sensazione in casa bianconera in vista del proseguimento della stagione. Si legge su fantamaster.it

koopmeiners spalletti cambia nuovoIl 'nuovo' Koopmeiners, rivitalizzati Kostic e Miretti: i primi effetti della cura Spalletti - Sta per chiudersi il primo mese di Spalletti da allenatore della Juve: la rivoluzione tattica è ancora in processo, ma il lavoro su alcuni singoli è già evidente. Segnala ilbianconero.com

koopmeiners spalletti cambia nuovoKoopmeiners sempre più centrale nella Juventus di Spalletti: l’olandese convince nel nuovo ruolo da regista - Koopmeiners sempre più centrale nella Juventus di Spalletti: l’olandese convince nel nuovo ruolo da regista Teun Koopmeiners sta vivendo una fase decisiva della sua ... Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Spalletti Cambia Nuovo