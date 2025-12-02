Koopmeiners Spalletti gli cambia di nuovo ruolo | ecco dove potrebbe giocatore l’olandese contro l’Udinese

. L’idea del tecnico bianconero. Il mese di dicembre della Juventus si apre con l’inizio dell’avventura in Coppa Italia. La squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo questa sera all’ Allianz Stadium di Torino per sfidare l’ Udinese nella gara valevole per gli ottavi di finale del torneo. In questo match da dentro o fuori, i riflettori saranno ancora una volta puntati sulle scelte tattiche e sul ruolo di Teun Koopmeiners. L’olandese volante: da difensore a centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners, Spalletti gli cambia di nuovo ruolo: ecco dove potrebbe giocatore l’olandese contro l’Udinese

Altri contenuti sullo stesso argomento

Koopmeiners trasloca ancora, Juve al prossimo step: Spalletti ha trovato la quadra - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti:" Koopmeiners lo conosco bene: sa stare in tante zone del campo, poi il mio lavoro è quello di mettermi anche nei suoi panni e capire di cosa ha bisogno. Teun preferisce cominciare l’azione dal basso: ha confermato di essere anche un buon difensor Vai su X

Koopmeiners cambia ancora ruolo? La mossa di Spalletti in vista di Juve-Udinese - Rotazioni in Coppa Italia per Spalletti, ma straordinari per l'olandese che potrebbe cambiare nuovamente collocazione tattica. Lo riporta ilbianconero.com

Koopmeiners trasloca ancora, Juve al prossimo step: Spalletti ha trovato la quadra - Spento, fuori ruolo, apatico, senza spunti, senza gol, senza assist, senza lampi, sen ... Segnala msn.com

Juve Udinese, Tuttosport: Spalletti potrebbe proporre un nuovo assetto tattico per la partita di Coppa Italia. Le ultime - Juve Udinese, Tuttosport: Spalletti potrebbe proporre un nuovo assetto tattico per la partita di Coppa Italia. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, Spalletti cambia modulo: il ruolo di Kalulu, Koopmeiners e Openda - Spalletti cambia modulo e rivoluziona la Juventus: è questa la sensazione in casa bianconera in vista del proseguimento della stagione. Si legge su fantamaster.it

Il 'nuovo' Koopmeiners, rivitalizzati Kostic e Miretti: i primi effetti della cura Spalletti - Sta per chiudersi il primo mese di Spalletti da allenatore della Juve: la rivoluzione tattica è ancora in processo, ma il lavoro su alcuni singoli è già evidente. Segnala ilbianconero.com

Koopmeiners sempre più centrale nella Juventus di Spalletti: l’olandese convince nel nuovo ruolo da regista - Koopmeiners sempre più centrale nella Juventus di Spalletti: l’olandese convince nel nuovo ruolo da regista Teun Koopmeiners sta vivendo una fase decisiva della sua ... Come scrive tuttojuve.com