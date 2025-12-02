Klaus Davi insultato e aggredito in strada | Pezzo di me***da sionista del ca***o

Milanotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insultato e inseguito per strada mentre stava facendo domande ai passanti sulla pace in Medio Oriente, sul referendum della giustizia e per documentare una manifestazione in corso in quella zona. Venerdì mattina Klaus Davi si è recato in zona piazzale Loreto per realizzare una serie di interviste. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

