Kimi Antonelli insultato sui social dopo il GP del Qatar | la FIA prende le difese del pilota italiano

Oasport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono state ore piacevoli per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes è finito al centro di una polemica, innescata da una lettura sbagliata della Red Bull sul sorpasso del britannico Lando Norris ai danni di Kimi nel penultimo giro del GP del Qatar. A detta dell’ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, e di Helmut Marko (consulente di Red Bull), la manovra è stata volutamente avallata dal pilota nostrano. Accuse senza fondamento e sconfessate dall’evidenza dei fatti, visto il chiaro errore di Antonelli, messo sotto pressione dalla McLaren più veloce e con gomme più fresche in quella fase della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

