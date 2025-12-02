Killing Eve la recensione | arriva oggi su Netflix una serie evento
di Stefano Di Maria Questo mese Netflix ha fatto un regalo sotto l’albero anticipato ai suoi abbonati: da oggi 2 dicembre sono disponibili sulla piattaforma le quattro stagioni di KILLING EVE, fenomeno seriale con protagoniste Sandra Oh, la Cristina di GREY’S ANATOMY, e Jody Comer, la Kate di DOCTOR FOSTER. Per chi se la fosse . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
