Kiev | Klynove sotto nostro controllo

2.24 L'esercito ucraino ha smentito la Russia, che sosteneva di aver preso il controllo del villaggio di Klynove, nell'Oblast di Donetsk. L'11° Corpo d'Armata ucraino ha confermato che il villaggio rimane sotto il controllo di Kiev, definendo "falsi" i rapporti russi. Secondo il sito Deep State, anche il vicino villaggio di Virolyubivka è sotto il controllo ucraino. Inoltre, le forze ucraine hanno smentito le pesanti perdite di veicoli blindati, definendo le affermazioni russe "distorte e prive di fondamento". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

Kiev sotto attacco, raffica di missili e droni. Ucraina rivendica: "Colpite due petroliere flotta fantasma russa nel Mar Nero" - Russia: "Nostre truppe avanzano a Pokrovsk" Ancora raid della Russia sull'Ucraina. Segnala msn.com

Kiev sotto attacco russo, colpito palazzo residenziale: almeno 16 morti, tra cui 2 bambini. Oltre 150 feriti - Missili e droni hanno colpito in diversi punti nel cuore nella notte a poche ore dal voto cruciale in Parlamento ... Come scrive quotidiano.net

Kiev sotto attacco, centinaia di droni e missili sulla capitale: "Raffica senza precedenti" - Zelensky: 'Attacco malvagio deliberatamente calcolato per causare il maggior danno possibile per le persone e le infrastrutture civili' ... Scrive msn.com

Guerra Ucraina, Kiev sotto l’attacco di centinaia di droni e missili russi: esplosioni, vittime e incendi - La prima ondata di raid è arrivata verso le 00:45 ora locale, seguita da una seconda verso l'1:00 e una ... Da fanpage.it

Kiev sotto attacco russo: la popolazione scappa nei rifugi - «Un allarme aereo è stato dichiarato in nottata a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina. Come scrive unionesarda.it

Guerra in Ucraina. Kiev sotto attacco risponde colpendo la centrale nucleare - Kiev sotto attacco risponde colpendo la centrale nucleare" pubblicato il 15 Novembre 2025 a firma di Fq ... Si legge su ilfattoquotidiano.it