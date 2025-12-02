Kia Stonic molto più di un restyling | primo contatto su strada
Il mercato dei B-SUV è in assoluto il più gettonato d’Italia. La maggior parte degli automobilisti del Belpaese è alla ricerca di un’auto compatta e a ruote alte. Lo dicono i dati. Ovviamente, anche Kia vuole essere della partita e per conquistare un’importante fetta di torta ha dato una bella rinfrescata alla sua Stonic che, più che soggetta a un’opera di restyling, sembra tutta nuova. Questo veicolo è stato lanciato per la prima volta nel 2017, riscuotendo un buon successo in Italia grazie alle 27.206 unità immatricolate, ma ancor meglio ha fatto il secondo atto, che dal 2021 a oggi ha registrato 35. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
PRIMO CONTATTO Kia Stonic: buona spinta dall'ibrido La crossover compatta si rinnova con lo stile delle “sorelle” maggiori, sia dentro sia fuori: la Kia Stonic ora è molto più moderna e raffinata. Vivace il 1.0 ibrido, buono il comfort, così così il bagagliaio. #Kia - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Kia Stonic, è il weekend del debutto. Ecco come cambia - Suv di Kia è talmente profondo che potremmo a buon diritto parlare di un ... Secondo gazzettadiparma.it
Nuova Kia Stonic, cambio manuale e consumi promettenti - Il secondo restyling porta in dote tante novità, sia dal punto di vista tecnologico sia del design. Si legge su quattroruote.it
Prova Kia Stonic 2026 – Seconda giovinezza - Si può scegliere a benzina e mild hybrid con un prezzo di lancio molto interessante. red-live.it scrive
Kia Stonic vs Seat Arona, confronto tra crossover tuttofare - Mettiamo a confronto Kia Stonic e Seat Arona, due dei SUV crossover compatti più accessibili e interessanti sul mercato. Scrive msn.com
Kia Stonic 2024: gamma motori completa con ibridi, benzina e GPL. Le caratteristiche - Rispetto a molte concorrenti, si distingue per un’altezza contenuta (152 cm con barre sul tetto) che le ... Segnala motorionline.com
Kia lancia la nuova Stonic - Il frontale è completamente rivisto con firma luminosa Star Map, paraurti ridisegnati, griglie più ... Scrive msn.com