Kevin Schwantz | Rossi un amico Sheene il mio eroe Sulle 500 il pilota contava di più E tra Marquez e Pecco

Dalla rivalità in pista alle amicizie maturate negli anni, il fuoriclasse texano, bandiera della Suzuki, ci ha detto la sua anche sulla MotoGP: "Bagnaia deve solo tornare a concentrarsi solo su ciò che vuole e su ciò di cui ha bisogno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kevin Schwantz: "Rossi un amico, Sheene il mio eroe. Sulle 500 il pilota contava di più. E tra Marquez e Pecco..."

