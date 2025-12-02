Katy Perry contro il vecchio disabile | cronaca allucinata di un sogno immobiliare andato a schiantarsi

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra antidolorifici, ville da 15 milioni e avvocati famelici, la popstar chiede 5 milioni a un veterano che sta morendo La storia esplode come un pneumatico sul Sunset Boulevard: Katy Perry che trascina un veterano disabile, Carl Westcott, in un duello legale per una villa di Montecito da 15 m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

