Katalia a Mesagne il primo fashion show firmato dallo stilista Bilal Muhammad

Brindisireport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suggestivo scenario del Castello Normanno Svevo di Mesagne, il 7 dicembre alle ore 17 andrà in scena il primo fashion show firmato dallo stilista carismatico e visionario Bilal Muhammad, fondatore del brand Katalia, dove sarà presentata in anteprima la collezione 2026 sposa, sposo e cerimonia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

