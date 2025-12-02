Katalia a Mesagne il primo fashion show firmato dallo stilista Bilal Muhammad
Nel suggestivo scenario del Castello Normanno Svevo di Mesagne, il 7 dicembre alle ore 17 andrà in scena il primo fashion show firmato dallo stilista carismatico e visionario Bilal Muhammad, fondatore del brand Katalia, dove sarà presentata in anteprima la collezione 2026 sposa, sposo e cerimonia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
