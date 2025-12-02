Karate il bilancio dell’Italia ai Mondiali | Siamo stati protagonisti l’oro di Avanzini fiore all’occhiello

Sono ufficialmente andati in archivio i Mondiali di karate e parakarate 2025 che si sono disputati a Il Cairo (Egitto). L'Italia ha vissuto una manifestazione da protagonista con il secondo posto complessivo nel medagliare. Un oro, un argento e un bronzo nel karate (secondi solo ai padroni di casa egiziani), quindi altre 4 medaglie nel parakarate con una medaglia d'oro, due argenti e un bronzo. Al termine della manifestazione è arrivato il bilancio di Davide Benetello, presidente del settore karate: " Il bilancio è sicuramente positivo, l'Italia è stata protagonista sia nel karate che nel parakarate e abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una delle nazioni leader al Mondo.

