K-POP FOREVER! arriva a Milano | tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo culto della rivoluzione coreana

Dopo aver polverizzato i biglietti delle date britanniche – Dublino, Cork, Belfast, tutte sold out senza nemmeno il tempo di respirare – lo spettacolo più atteso dagli appassionati della Corea globale arriva finalmente in Italia. Il nome è già un manifesto: K-POP FOREVER! Una data unica, sabato 25 aprile 2026, Unipol Forum di Milano. Niente repliche, niente raddoppi annunciati: chi c’è, c’è. I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com dal 4 dicembre 2025 alle 12:00, mentre nei punti vendita fisici dal 9 dicembre alle 12. E se la storia recente insegna qualcosa, è che andare “comodi” sarà impossibile: i biglietti voleranno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - K-POP FOREVER! arriva a Milano: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo culto della rivoluzione coreana

