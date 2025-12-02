Juventus | Yildiz falso 9 la cura al ko Vlahovic

Yildiz falso 9: la cura Spalletti al ko Vlahovic Dusan fuori 3-5 mesi? Nessun problema: Luciano Spalletti ha già pronto il piano A. E si chiama Kenan Yildiz centravanti. Non subito, forse non stasera contro l’Udinese (dove partiranno David-Openda), ma già da Napoli domenica 7 dicembre il turco potrebbe diventare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz falso 9, la cura al ko Vlahovic

News recenti che potrebbero piacerti

Yildiz fenomeno anche in Coppa Italia Un quasi record per il gioiello della Juventus - facebook.com Vai su Facebook

La notizia non è la tempistica su Dusan ma YILDIZ centravanti #Juventus youtu.be/X68IqnrWPHU?si… Vai su X

La Juve e le mosse di Spalletti dopo Vlahovic ko: David-Openda da rilanciare, Yildiz... da 9 e mezzo - Il tecnico dei bianconeri apre alla nuova soluzione tattica: i nuovi compiti che potrebbe avere il gioello turco dopo l'infortunio del serbo ... tuttosport.com scrive

Juventus, Vlahovic ko: Spalletti pensa a Yildiz falso nueve - L'infortunio di Vlahovic potrebbe mettere la Juventus in difficoltà nel reparto offensivo. Come scrive tuttojuve.com

Juventus, emergenza attacco: idea Yildiz falso nove se David e Openda non si sbloccano - Juventus, emergenza attacco: idea falso nove se David e Openda non si sbloccano La Juventus è costretta a studiare nuove soluzioni offensive dopo l’infortunio di ... Secondo tuttojuve.com

Juventus, altra "Spallettata"? Senza Vlahovic, contro la Fiorentina idea Yidiz falso 9 alla Totti - L'allenatore bianconero studia una nuova mossa in vista della ripresa del campionato. Secondo msn.com

Come cambia l'attacco della Juventus dopo l'infortunio di Vlahovic: da David a Openda passando per Yildiz falso 9, le opzioni di Spalletti - L'attaccante serbo, finito ko contro il Cagliari, come ha annunciato Spalletti starà fuori 2- Segnala msn.com

Chi gioca titolare Napoli-Juventus al posto di Vlahovic: David, Openda o cambio ruolo per Yildiz? - Luciano Spalletti chiamato a scegliere il sostituto di Dusan Vlahovic, andato ko contro il Cagliari, al centro dell'attacco della Juve: testa a testa David- Riporta msn.com