Juventus | Yildiz e il rinnovo bloccato

Yildiz, il rinnovo bloccato: Chelsea e Arsenal sondano, Real osserva Kenan Yildiz è il gioiello che la Juventus non vuole perdere, ma il rinnovo è in stallo da settimane. I colloqui con l'entourage – padre e agente Fali Ramadani – si sono fermati su numeri e garanzie: il turco, 20

Juventus completamente ignorata al Gran Galà del Calcio Neanche Yildiz è stato preso in considerazione: infatti, nessun calciatore dei bianconeri è stato inserito nella Top 11 della Serie A 2024/25 La formazione completa: Svilar; Dumfries, Rrahmani,

La notizia non è la tempistica su Dusan ma YILDIZ centravanti #Juventus youtu.be/X68IqnrWPHU?si… Vai su X

Juve: Yildiz, il rinnovo è bloccato e le big ci provano - Nei colloqui con il club per il prolungamento ha ribadito l'importanza di una sua centralità e la volontà di vincere trofei importanti.

Calciomercato Juventus: la situazione di Kenan Yildiz tra rinnovo e tante big interessate - La trattativa per il rinnovo di Yildiz è in fase di stallo, la Juventus prova a limare la differenza tra domanda e offerta, le big d'Europa aspettano ...

Yildiz, il rinnovo è bloccato: due big su di lui, ecco chi sono - La doppietta contro il Cagliari lo ha eletto capocannoniere della squadra in Serie A, permettendogli di raggiungere la quota 20 reti ...

Yildiz Juve, previsti nuovi contatti per il rinnovo: lui vuole vincere e 6-7 milioni di ingaggio. Quel top club prova a inserirsi - Quel top club è rimasto stregato e prova a inserirsi Il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz con la Ju ...

Yildiz, 100 e sto? Il rinnovo con la Juve resta bloccato: balla un milione di stipendio, ma non solo. Elkann pronto a intervenire - Elkann ha un debole per Kenan ed è pronto a intervenire Kenan Yildiz continua a macinare record e ...

CorSport - Yildiz, le difficoltà del rinnovo con la Juventus. Arsenal e Real Madrid alla finestra - Continuano i discorsi attorno al numero 10 turco della Juventus, tra rinnovo e big che bussano alla porta ...