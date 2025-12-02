Juventus-Udinese MOVIOLA | goal annullato a David per fuorigioco ma è polemica

2025-12-02 20:52:00 Fermi tutti! L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e i friulani. La Juventus torna in campo pochi giorni dopo il match con il Cagliari e comincia il suo percorso in Coppa Italia con gli ottavi di finale. Allo Stadium arriva l’Udinese, già affrontato dai bianconeri in casa poco più di un mese fa, quando Brambilla aveva guidato la squadra in via eccezionale, prima dell’arrivo di Luciano Spalletti. A dirigere l’incontro all’Allianz Stadium sarà Francesco Fourneau e Calciomercato vi racconterà live tutti gli episodi arbitrali più discussi della gara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Juventus-Udinese, MOVIOLA: goal annullato a David per fuorigioco, ma è polemica

