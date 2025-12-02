Juventus-Udinese annullato gol a David per fuorigioco Ma la linea è sbagliata?

(Adnkronos) – Giallo in Juventus-Udinese. Durante il primo tempo della sfida di oggi, martedì 2 dicembre, all'Allianz Stadium è stato annullato un gol a Jonathan David per fuorigioco, ma i dubbi restano. Succede tutto al 33', quando l'attaccante canadese si allarga sul lato sinistro dell'area piccola e firma un gran gol calciando praticamente dalla linea . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. Dopo 45' Juventus-Udinese 1-0 su autorete: chi vince si prende i quarti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/12/la-coppa-chiama-lallianz-risponde-juventus-udinese-chi-si-prende-i-quarti- - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia: come vedere in streaming dall’estero Juventus – Udinese Vai su X

Juventus-Udinese 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: gol pazzesco annullato a David - Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

Juventus-Udinese, annullato gol a David per fuorigioco. Ma la linea è sbagliata? - Il difensore friulano a una prima occhiata superficiale sembrerebbe tenere in gioco David e la sua posizione non sarebbe stata ravvisata né dall'arbitro né tantomeno dal Var, che avrebbe quindi tirato ... Riporta adnkronos.com

Ricordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma... - Altro caso arbitrale con in campo la Juventus, ancora una volta per una valutazione VAR legata al fuorigioco. Lo riporta tuttosport.com

Juventus-Udinese, ritorna il fantasma di Candreva: annullata la magia di David, il VAR si perde un difensore - Era il 12 settembre 2022 quando all’Allianz Stadium di Torino il Var incappava nel primo “errore tecnico” della sua breve storia: l’Aia avrebbe poi ammesso di non aver a disposizione l’immagine di ... Scrive sport.virgilio.it

Coppa Italia, Juve-Udinese: gol annullato, tracciata linea errata del fuorigioco - Ma l’urlo dei tifosi della Juventus è rimasto soffocato: il raddoppio contro l’Udinese è stato cancellato dopo ... Scrive msn.com

Coppa Italia, Juventus-Udinese 1-0 dopo 45': chi vince si prende i quarti - Juve in vantaggio: autogol di Palma All’Allianz Stadium di Torino la prima parte di gara Juventus- Lo riporta msn.com