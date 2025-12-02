Juventus-Udinese 2-0 | un gol per tempo e Spalletti vola ai quarti di finale della Coppa Italia

Prima partita degli ottavi di finale della competizione nazionale tra le due squadre bianconere Dopo la vittoria interna contro il Cagliari di Fabio Pisacane nella tredicesima giornata del campionato di Serie A, la Juventus torna in campo per la Coppa Italia. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri dell’allenatore Luciano Spalletti puntano alla competizione, ma scendono in campo con diverse seconde linee, anche in vista del big match del prossimo turno sul campo del Napoli campione d’Italia in carica del grande ex Antonio Conte. Di contro, l’ Udinese di mister Kosta Runjaic è pronta a fare lo sgambetto ai più quotati rivali e continuare ad ottenere risultati importanti, dopo la vittoria sul campo del Parma della scorsa giornata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus-Udinese 2-0: un gol per tempo e Spalletti vola ai quarti di finale della Coppa Italia

