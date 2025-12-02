Juventus quanto ci piace il modo di comunicare di Spalletti | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Juventus, quanto piace il modo di comunicare di Spalletti Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi, ecco la sua analisi. Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e Francesco Calabrò, sul canale Youtube di . Tanti – come sempre – i temi sul tavolo e trattati durante la LIVE odierna. La lente d’ingrandimento primaria oggi è stata puntata sulla figura di Luciano Spalletti e del suo modo di comunicare. Ecco le nostre riflessioni. Qui: JUVE UDINESE COPPA ITALIA LIVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
