Juventus occhi puntati sul gioiellino Johannes Moser

Occhi puntati attorno a Johannes Moser, classe 2008 giovane promessa dell’FC Liefering, società satellite del gruppo Red Bull. Il talento austriaco si sta già mettendo in mostra per la sua capacità di ricoprire più ruoli offensivi: può agire sia da trequartista sia da esterno alto, qualità che ne aumentano l’appeal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi puntati sul gioiellino Johannes Moser

