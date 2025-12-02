Juventus Milan e Roma | 200 milioni spesi male per non avere un centravanti

Paradosso uno: quanto costa il miglior attaccante in circolazione nel calcio europeo? Si può prendere mettendo sul tavolo un assegno da 200 milioni di euro? E magari dividerselo, un po’ per uno? L’ultima risposta è certamente no e svela il paradosso di partenza. Le altre, invece, sono molto più interessanti perché svelano uno dei misteri degli ultimi mesi di calciomercato in Italia partendo dall’assunto che molte squadre stanno facendo fatica a trovare la prima punta titolare. La Juventus senza Vlahovic dovrà inventarsi qualcosa, avendo capito in fretta Spalletti che David e Openda non sono il centravanti che Comolli pensava di aver portato a Torino anticipando la successione al serbo dallo stipendio troppo pesante. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Juventus, Milan e Roma: 200 milioni spesi (male) per non avere un centravanti

