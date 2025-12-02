Juventus | Koopmeiners rigenerato da Spalletti

Koopmeiners, la nuova vita firmata Spalletti: dal braccetto al regista Dopo sei partite da braccetto sinistro in difesa a tre, Teun Koopmeiners è pronto al prossimo step: il ritorno in mezzo al campo, come regista puro. Stasera contro l’Udinese in Coppa Italia (ore 21, diretta Italia 1) l’olandese guiderà la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Koopmeiners rigenerato da Spalletti

Scopri altri approfondimenti

A Koopmeiners manca solo il gol #juventus se Pio vale Kenan Yildiz almeno 300 #livereaction #DirettaStadio - facebook.com Vai su Facebook

: JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Pintus, Luperto; Felici, Deiola, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli Vai su X

Koopmeiners trasloca ancora, Juve al prossimo step: Spalletti ha trovato la quadra - Spento, fuori ruolo, apatico, senza spunti, senza gol, senza assist, senza lampi, sen ... Da msn.com

Koopmeiners cambia ancora ruolo? La mossa di Spalletti in vista di Juve-Udinese - Rotazioni in Coppa Italia per Spalletti, ma straordinari per l'olandese che potrebbe cambiare nuovamente collocazione tattica. ilbianconero.com scrive

Spalletti verso il 4-3-3: Koopmeiners nuovo regista difensivo della Juventus - 3: Koopmeiners nuovo regista difensivo della Juventus ne parla Gazzetta Il progetto tattico di Luciano Spalletti alla Juventus prende forma giorno dopo giorno. Segnala tuttojuve.com

Koopmeiners sempre più centrale nella Juventus di Spalletti: l’olandese convince nel nuovo ruolo da regista - Koopmeiners sempre più centrale nella Juventus di Spalletti: l’olandese convince nel nuovo ruolo da regista Teun Koopmeiners sta vivendo una fase decisiva della sua ... Come scrive tuttojuve.com

Koopmeiners Juventus, l’olandese sempre più inamovibile: fiducia ritrovata col cambio di ruolo, per Spalletti è fondamentale per un motivo - Koopmeiners Juventus l’olandese è intoccabile per il tecnico: sempre titolare, la sua qualità in impostazione da dietro è fondamentale per la manovra Tra i tanti volti della nuova Juventus targata Luc ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus, Spalletti svela tempi di recupero di Vlahovic e il segreto di Koopmeiners - Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa pre Juventus- Da sport.virgilio.it