Juventus | infortunio Vlahovic è una mazzata
Juve senza Vlahovic: il piano interno, niente colpi a gennaio L’infortunio di Dusan Vlahovic è una mazzata per la Juventus, ma non cambia i piani di mercato: niente sostituto a gennaio, si va avanti con le risorse interne. Il serbo, 5 gol in 11 gare, è fuori per 3-5 mesi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
