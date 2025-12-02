Juventus i tempi dello stop di Vlahovic

Quanto starà fuori Vlahovic In seguito al problema muscolare accusato durante Juve-Cagliari,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i tempi dello stop di Vlahovic

