Juve, la difesa torna al completo: Bremer e Rugani pronti per dicembre Luciano Spalletti può finalmente sorridere guardando la sua retroguardia. Dopo mesi di emergenza, dicembre porta notizie positive dall’infermeria: Gleison Bremer e Daniele Rugani sono in dirittura d’arrivo. • Gleison Bremer (rottura crociato anteriore, 2 ottobre vs Lipsia) Rientro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Gleison Bremer pronto per dicembre