Juventus | Gleison Bremer pronto per dicembre
Juve, la difesa torna al completo: Bremer e Rugani pronti per dicembre Luciano Spalletti può finalmente sorridere guardando la sua retroguardia. Dopo mesi di emergenza, dicembre porta notizie positive dall’infermeria: Gleison Bremer e Daniele Rugani sono in dirittura d’arrivo. • Gleison Bremer (rottura crociato anteriore, 2 ottobre vs Lipsia) Rientro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OBIETTIVO: NAPOLI! Gleison #Bremer vuole a tutti i costi tornare in campo per il big match contro il Napoli. Luciano #Spalletti ha bisogno anche di lui. #Juventus #Juve #JuventusFC #SerieA #SerieAEniLive #FinoAllaFine #ForzaJuve #ForzaJuventus #Till Vai su X
Juventus. . Our two current defenders, Daniele Rugani and Gleison Bremer, both found the net when we hosted Cagliari two years ago #JuveCagliari - facebook.com Vai su Facebook
GAZZETTA - Juventus, Bremer verso il rientro in gruppo, ipotesi rientro con il Napoli, le ultime - La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sull'infermeria della Juventus in vista della sfida di campionato con il Napoli. Come scrive napolimagazine.com
Juve, Bremer in campo già col Napoli? L'annuncio della Gazzetta - Se sul fronte Dusan Vlahovic sono arrivate nella giornata di ieri delle pessime notizie, in casa Juventus c'è ottimismo per rivedere presto Gleison Bremer difendere la porta di Di ... Riporta tuttonapoli.net
Bremer out per Napoli-Juve: rientro rinviato, Conte tira un sospiro di sollievo - Brutte notizie per la Juventus in vista del big match di domenica al Maradona: Gleison Bremer non riuscirà a recuperare per la sfida contro il Napoli ... Da ilnapolionline.com
Countdown Bremer, scocca l’ora per il rientro: la partita indicata - Gleison Bremer, centrale brasiliano della Juventus, potrebbe essere pronto a partire dalla prossima settimana: la partita del rientro ... Da europacalcio.it
Juventus, la difesa verso il recupero: Bremer e Rugani pronti al rientro entro Natale - Juventus, la difesa verso il recupero: Bremer e Rugani pronti al rientro entro Natale La Juventus intravede segnali positivi sul fronte difensivo. tuttojuve.com scrive
Infortunio Bremer, svolta nella Juventus: cambiano i tempi di recupero - Novità importante in casa Juventus sulle condizioni di Gleison Bremer. Secondo fantamaster.it