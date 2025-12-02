Juve Udinese | Spalletti può concedere una partita di riposo a un insostituibile Finora non ne ha saltata una

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Udinese: Spalletti può concedere una partita di riposo all’insostituibile. Finora quel giocatore non ha saltato una sola partita. Luciano Spalletti  è pronto ad attuare un  turno di rotazioni  significativo per l’impegno di  Coppa Italia  contro l’ Udinese, con l’obiettivo di  gestire le energie  in vista del  calendario fitto  e delle  sfide cruciali  in campionato. La decisione più notevole riguarda un giocatore finora  insostituibile, che potrà finalmente godere di una  partita di riposo. Riposo forzato per Kalulu: prima panchina stagionale. Secondo La Gazzetta dello Sport il  turno di riposo  in difesa sarà concesso a  Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve udinese spalletti pu242 concedere una partita di riposo a un insostituibile finora non ne ha saltata una

© Juventusnews24.com - Juve Udinese: Spalletti può concedere una partita di riposo a un insostituibile. Finora non ne ha saltata una

Scopri altri approfondimenti

juve udinese spalletti pu242Juve Udinese, Tuttosport: Spalletti potrebbe proporre un nuovo assetto tattico per la partita di Coppa Italia. Le ultime - Juve Udinese, Tuttosport: Spalletti potrebbe proporre un nuovo assetto tattico per la partita di Coppa Italia. Si legge su juventusnews24.com

juve udinese spalletti pu242Probabili formazioni Juve Udinese: Spalletti va di rotazione. E c’è un atteso ritorno a centrocampo. Le scelte - Le scelte del tecnico per la Coppa Italia Luciano Spalletti ha preannunciato cambiamenti significat ... Segnala juventusnews24.com

juve udinese spalletti pu242La Juventus deve essere bella e vincente secondo Spalletti - Turnover con l’Udinese  La Juventus di Spalletti si prepara alla sfida di Coppa Italia ... Scrive tuttojuve.com

Juventus-Udinese, i dubbi di Spalletti: tutti i ballottaggi - Calcio d'inizio alle 21, ancora qualche dubbio di formazione per Lucio. Secondo ilbianconero.com

juve udinese spalletti pu242Spalletti verso Juve-Udinese: «Dobbiamo essere belli e vincenti, qui hanno il palato fine. Yildiz? Può anche fare il 9» - Per la ricetta definitiva della nuova Juventus ci vorrà tempo, ma intanto alla vigilia dell’Udinese in Coppa Italia Luciano Spalletti miscela gli ... Riporta msn.com

juve udinese spalletti pu242Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Udinese Spalletti Pu242