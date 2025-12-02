Juve Udinese | Spalletti può concedere una partita di riposo a un insostituibile Finora non ne ha saltata una

Juve Udinese: Spalletti può concedere una partita di riposo all’insostituibile. Finora quel giocatore non ha saltato una sola partita. Luciano Spalletti è pronto ad attuare un turno di rotazioni significativo per l’impegno di Coppa Italia contro l’ Udinese, con l’obiettivo di gestire le energie in vista del calendario fitto e delle sfide cruciali in campionato. La decisione più notevole riguarda un giocatore finora insostituibile, che potrà finalmente godere di una partita di riposo. Riposo forzato per Kalulu: prima panchina stagionale. Secondo La Gazzetta dello Sport il turno di riposo in difesa sarà concesso a Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

