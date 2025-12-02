Juve-Udinese il pronostico | missione Coppa Italia per Spalletti
I bianconeri di Spalletti debuttano in coppa all'Allianz Stadium contro i friulani, reduci da due turni superati contro Carrarese e Palermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo la #Champions e la #SerieA, la #Juve di #Spalletti mira al tris vincente con un trionfo anche in #CoppaItalia. L'#Udinese ribalterà i precedenti o la Vecchia Signora continuerà a macinare successi? - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Udinese, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia Vai su X
Juventus-Udinese, il pronostico: missione Coppa Italia per Spalletti - Udinese quote analisi statistiche precedenti ottavi finale Coppa Italia in programma martedì 2 dicembre alle ore 21 ... Scrive gazzetta.it
Pronostico Juventus-Udinese, Spalletti a caccia del biglietto per i quarti di Coppa Italia - Quella di Spalletti ha conquistato sabato scorso la prima vittoria in campionato battendo 2- Segnala tuttosport.com
Pronostico Juventus vs Udinese – 2 Dicembre 2025 - Il match di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, in programma il 2 Dicembre 2025 alle 21:00 presso l’Allianz Stadio, si preannuncia intenso e ricco di spunti. Da news-sports.it
Juventus-Udinese pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Da un lato, la Juventus arriva al match dopo il successo in rimonta contro il Cagliari, mentre dall’altro l’Udinese si ... Riporta calciomercato.com
Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede - La Coppa Italia entra nel vivo e all'Allianz Stadium si apre il quadro degli ottavi di finale con la sfida tra Juventus e Udinese. Secondo tuttomercatoweb.com
Coppa Italia, ottavi di finale: la Juventus riceve l’Udinese all’Allianz Stadium, Yildiz e compagni favoriti per la vittoria - Coppa Italia, ottavi di finale: la Juventus riceve l'Udinese all'Allianz Stadium, Yildiz e compagni favoriti per la vittoria. Da agimeg.it