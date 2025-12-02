Juve Udinese Coppa Italia 0-0 LIVE | subito attivo Yildiz il numero 10 ci prova

di Andrea Bargione Juve Udinese Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Comincia il cammino in Coppa Italia della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli ottavi di finale, affrontando l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. 7? SPINGE LA JUVE – I bianconeri lavorano molto bene nello stretto con Yildiz che cerca Koopmeiners poi lunga palla sul lungo linea per Cabal che guadagna un corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese Coppa Italia 0-0 LIVE: subito attivo Yildiz, il numero 10 ci prova

