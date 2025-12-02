Juve Udinese Coppa Italia 0-0 LIVE | inizia la sfida dello Stadium!

di Andrea Bargione Juve Udinese Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Comincia il cammino in Coppa Italia della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli ottavi di finale, affrontando l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Udinese Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Cabal; Miretti, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese Coppa Italia 0-0 LIVE: inizia la sfida dello Stadium!

Scopri altri approfondimenti

Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. In campo Juventus-Udinese chi vince si prende i quarti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

?Verso #Juve-Udinese, Runjaic fa turnover: Bravo dal primo minuto, la decisione su Zaniolo Vai su X

Juventus-Udinese di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Udinese sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre. fanpage.it scrive

Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. La scelta su Yildiz e in attacco - La squadra di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in Champions sul Bodo e poi quella in campionato sul Caglia ... Come scrive msn.com

Juve-Udinese diretta Coppa Italia: segui il match degli ottavi LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Secondo corrieredellosport.it

Coppa Italia: in campo Juventus-Udinese 0-0 DIRETTA e FOTO - La Juventus inizia l'avventura stagionale in Coppa Italia, la sfida contro l'Udinese sarà la prima di una lunga serie senza Dusan Vlahovic. ansa.it scrive

Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

Diretta Live di Juventus-Udinese Coppa Italia 2025/2026. La cronaca della partita - Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it