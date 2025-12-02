Juventus-Udinese, i tifosi bianconeri ‘puntano’ Cabal dopo i primi 45?: s’infiammano i social La Juventus chiude il primo tempo degli Ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese in vantaggio ma l’attenzione del popolo bianconero, soprattutto sui social, è finita su Juan Cabal. (Ansafoto) – Calciomercato.it La prestazione del terzino colombiano non ha convinto e, in realtà, a tratti ha fatto correre più di un brivido nei primi 45?, soprattutto in fase difensiva. E così su ‘X’ si è scatenata una polemica al centro della quale è finita proprio il laterale scelto da Spalletti, dal 1?, per la sfida contro i friulani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve-Udinese, Cabal nel mirino dei social: "Neanche in Next Gen"