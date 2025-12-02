Juve Udinese 1-0 LIVE | Arriva il vantaggio dei bianconeri
All’Allianz Stadium il match valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia Juve Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve Udinese di Coppa Italia, valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 20252026. SEGUI QUI LA CRONACA IN DIRETTA DI JUVE UDINESE DI COPPA ITALIA. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. In campo Juventus-Udinese chi vince si prende i quarti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
#Juve-Udinese, #Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime Vai su X
Juventus-Udinese 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: autogol di Palma - Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
Coppa Italia: in campo Juventus-Udinese 1-0 DIRETTA e FOTO - La Juventus inizia l'avventura stagionale in Coppa Italia, la sfida contro l'Udinese sarà la prima di una lunga serie senza Dusan Vlahovic. Secondo ansa.it
Juventus-Udinese 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Udinese di Martedì 2 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net
DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Udinese 1-0 | Annullato il pareggio ai friulani per fuorigioco! LIVE - Udinese è la prima partita degli ottavi di finale della Coppa Italia: formazioni ufficiali e cronaca live ... Segnala calciomercato.it
Juventus-Udinese pari al 90', cosa succede? Coppa Italia, il regolamento stasera in caso di 0-0, 1-1 o 2-2 - Come funzionano gli ottavi del torneo 2025/2026 al via il 2 dicembre con Juventus- Si legge su goal.com
Juventus-Udinese 1-0 LIVE: autogoal di Palma! Check var e rete convalidata - La posizione di partenza di David è irregolare, ma il centravanti dopo un primo scatto si disinteressa della palla (su ... Si legge su msn.com