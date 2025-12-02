Juve Roma | aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Dovbyk Cosa è successo nell’allenamento odierno a Trigoria

Juve Roma: arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Dovbyk. Cosa è emerso dopo l’allenamento odierno a Trigoria. La sconfitta casalinga nel big match contro il Napoli ha lasciato il segno, ma a Trigoria non c’è tempo per guardarsi indietro. La Roma di Gian Piero Gasperini è tornata subito al lavoro per preparare un dicembre di fuoco, ma dall’infermeria arrivano notizie in chiaroscuro per il tecnico piemontese. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Dybala KO: la Joya si ferma per febbre. La nota dolente riguarda Paulo Dybala. Il fantasista argentino, subentrato nella ripresa contro i partenopei senza riuscire a incidere, non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Roma: aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Dovbyk. Cosa è successo nell’allenamento odierno a Trigoria

Contenuti che potrebbero interessarti

Tacchinardi: "La squadra più forte non è la Roma. Juve? Troppo dipendente da Yildiz" - facebook.com Vai su Facebook

UFFICIALE ? La finale di Supercoppa Juventus-Roma si giocherà domenica 11 gennaio alle ore 15:00 allo “Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia” di Pescara DAJE ROMA DAJE ? #ASRomaFemminile Vai su X

Bodo Glimt Juve a rischio rinvio? La situazione meteo aggiornata in Norvegia e cosa filtra in vista della partita di stasera: gli aggiornamenti - Bodo Glimt Juve, la partita è confermata: temperatura in rialzo a 0 gradi, ma la neve cadrà copiosa per tutta la giornata, inclusa la gara Il timore di un rinvio della gara di Champions League tra Bod ... Da juventusnews24.com

Verso Cagliari Roma, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Koné - Verso Cagliari Roma, ecco le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Koné dopo il problema fisico avuto questa sera all’Olimpico Dopo l’iniziale apprensione che ha gelato il cuore dei tifosi giallo ... Lo riporta cagliarinews24.com

Bodo/Glimt-Juventus condizionata dall'assenza di Gatti e dall'emergenza difesa, meteo a rischio tra neve e vento polare - La Juventus in trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt per la Champions, League Phase alla ricerca dei tre punti senza Gatti e una difesa da rivedere e un meteo incerto ... Lo riporta sport.virgilio.it

Orario Cagliari Juve Primavera: quando si gioca il match di campionato dei bianconeri di Padoin. Gli aggiornamenti - Orario Cagliari Juve Primavera: quando si gioca il match, valido per la 13ª giornata di campionato 2025/26. Come scrive juventusnews24.com

Juventus Primavera-Roma 1-0: tre punti pesantissimi per i bianconeri - I ragazzi di Padoin affrontano una sfida di livello, contro la Roma seconda in classifica a - Si legge su ilbianconero.com

Juventus, Vlahovic si opera? La decisione dopo l'infortunio, i tempi di recupero e quante partite salta - Cagliari, prende corpo l'ipotesi intervento chirurgico per Vlahovic, che non tornerà prima di marzo. Lo riporta msn.com