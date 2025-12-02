Juve Pafos | ruolino di marcia da schiacciasassi per i prossimi avversari in Champions League Come sta andando il loro cammino in Cipro

Juve Pafos: il percorso dei prossimi avversari in Champions League. Come sta andando il loro cammino in Cipro, tutti i dettagli. L’impresa artica di Bodø ha riacceso la luce, ma il cammino europeo della Juventus non ammette distrazioni. Archiviata la fondamentale vittoria in Norvegia (3-2), la squadra di Luciano Spalletti ha già nel mirino il prossimo appuntamento, quello che potrebbe segnare lo scatto decisivo verso la qualificazione ai playoff. Mercoledì 10 dicembre, i riflettori dell’Allianz Stadium si accenderanno per ospitare il Pafos. Sulla carta, si tratta dell’impegno più agevole del girone, ma i numeri attuali della formazione cipriota suggeriscono di tenere la guardia altissima per evitare trappole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos: ruolino di marcia da schiacciasassi per i prossimi avversari in Champions League. Come sta andando il loro cammino in Cipro

