Juve Miretti nel pregara | Per noi è una gara importantissima Ora penso che abbiamo bisogno di…

Juve, Miretti carica l'ambiente prima della Coppa Italia: «Partita importantissima, serve continuità» La Juve si prepara a un appuntamento delicato in Coppa Italia, una competizione che il club bianconero vuole tornare a vivere da protagonista. Poco prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese, Fabio Miretti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset,

A disposizione : Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Pedro Felipe. Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questo pomeriggio all’Allianz Stadium #JuveCagliari - facebook.com Vai su Facebook

JUVENTUS HOY: GATTI, SZCZESNY, MIRETTI, DAVID, JUVENTUS - CAGLIARI Imperdible actualización de la noticias de la #Juventus de hoy Fuente: @BaridonMarco @NicoSchira @FabrizioRomano youtube.com/shorts/ieuxFVt… #Juve #Juventus Vai su X

Juve, riecco Miretti: duttile e dinamico, può essere il jolly di Tudor - "Se si mette a disposizione può essere un giocatore serio: dipende solo da lui", aveva detto del centrocampista piemontese il tecnico della Juve, dopo averlo apprezzato nei primi allenamenti ... Scrive gazzetta.it

Tudor sperimenta una nuova Juve. Miretti, in Germania un nuovo indizio mercato… - Mentre i decibel si alzano e i giocatori, rigorosamente arrivati in bicicletta, sfilano uno dopo l'altro nel campo di allenamento, i primi cori sono tutti per lui, per Kenan ... Come scrive tuttosport.com

Juve: sempre più vicina la permanenza di Miretti - Nonostante un forte interesse da parte del Napoli di Antonio Conte che era arrivato ad offrire tra i 15- Scrive it.blastingnews.com

Miretti e soldi in cambio di un nome super: colpo Juve a centrocampo - Il calciatore ha diversi estimatori in Premier e potrebbe materializzarsi lo scambio La Juventus ha messo in archivio la vittoria ... Si legge su diregiovani.it

Calciomercato Juventus news/ Miretti-Napoli, trattativa a oltranza! - Non solo il difensore: può restare anche Douglas Luiz (13 agosto 2025) Il calciomercato Juventus è in fase avanzata ... Come scrive ilsussidiario.net

Juve, lesione alla coscia destra per Miretti dopo il test in famiglia - Brutte notizie per la Juve e per Fabio Miretti, il giovane centrocampista bianconero che è al centro di una trattativa per passare al Napoli. Da corrieredellosport.it