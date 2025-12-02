Juve continua l' emergenza | Gatti sostituito per infortunio con l' Udinese

Problema al ginocchio per il difensore, uscito nel corso del secondo tempo del match di Coppa Italia. Al suo posto in campo Locatelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, continua l'emergenza: Gatti sostituito per infortunio con l'Udinese

Leggi anche questi approfondimenti

La #Juventus continua a lavorare sul futuro di Kenan #Yildiz, chiamato a guidare l’attacco bianconero durante il lungo stop di Dusan #Vlahovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club proseguirà nelle prossime settimane i dialoghi per il rin - facebook.com Vai su Facebook

La #Juve continua a seguire con particolare interesse Mike #Maignan, il cui contratto è in scadenza a giugno '26 e le negoziazioni per il rinnovo sono attualmente in stallo. Vai su X

Problema al ginocchio per il difensore, uscito nel corso del secondo tempo del match di Coppa Italia. Al suo posto in campo Locatelli - Problema al ginocchio per il difensore, uscito nel corso del secondo tempo del match di Coppa Italia. Scrive gazzetta.it

Gatti Juventus, notizie incoraggianti dalla Continassa: quando è previsto il rientro in gruppo del centrale. Tutti gli aggiornamenti - Gatti Juventus, il centrale ha lavorato ancora a parte sul campo: il rientro in gruppo è previsto per domani, Spalletti lo aspetta per il Cagliari Arrivano segnali incoraggianti dalla Continassa per L ... Da juventusnews24.com

Pagina 1 | Juve, Gatti assente all'allenamento: la decisione di Spalletti e i convocati contro il Bodo - Dalle assenze in difesa fino al programma di giornata: le ultime novità dalla Continassa in vista della Champions ... Come scrive msn.com

Gatti Juventus, il difensore è ormai pronto a tornare titolare: domani in Coppa Italia toccherà a lui, chi dovrebbe fargli spazio. Ultime - Gatti Juventus, il difensore ha smaltito l’influenza e si riprende una maglia dal primo minuto: contro l’Udinese guiderà la difesa al posto di Kelly La Juventus si prepara all’esordio in Coppa Italia ... Segnala juventusnews24.com

Gatti Juve, notizie incoraggianti dalla Continassa! Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale: tutti gli aggiornamenti - Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale assente per influenza contro il Bodo Arrivano segnali incoraggianti dalla Contina ... Riporta calcionews24.com

Coppa Italia, Juventus-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv - Martedì 2 dicembre, alle ore 21, l’Allianz Stadium accende i riflettori per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo torinotoday.it