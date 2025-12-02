Juve come sta Bremer? Sarà out contro il Napoli | rientro atteso per questa data! Le ultimissime
Juve ancora senza Bremer nella sfida contro il Napoli: ecco quando tornerà in campo il difensore brasiliano. Le ultime La Juventus dovrà fare a meno del suo leader difensivo Gleison Bremer nella prossima, delicatissima trasferta di campionato contro il Napoli. Il centrale brasiliano, fermo dal 14 ottobre, non riuscirà a rientrare in tempo nonostante le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Bremer e Rugani stanno finalmente tornando Il brasiliano atteso a metà dicembre, mentre l'azzurro dovrebbe esserci entro Natale ? Spalletti potrebbe così passare alla difesa a quattro #Juventus #Bremer #Rugani
#Bremer, che succede? La #Juve lo aspetta, la frenata e la strategia. L'obiettivo è uno solo