Just Eat nomina Roberto Gandolfo nuovo Ceo
Just Eat Takeaway.com ha un nuovo Ceo. Si tratta di Roberto Gandolfo, nominato come successore del fondatore Jitse Groen, che lascerà la guida dell’azienda a fine anno. Si tratta di un cambiamento atteso dopo l’acquisizione da parte del gruppo Prosus, che ha raggiunto il 98,19 per cento delle azioni. Tra gli obiettivi da raggiungere chiesti a Gandolfo ci sono la riduzione dei costi, la digitalizzazione dei processi anche attraverso modelli di consegna automatizzati e il consolidamento del marchio con i ristoranti partner, che sono oltre 750 mila in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
