Julianne Moore la 65enne che riscrive l’idea di chic

A 65 anni appena compiuti, Julianne Moore continua a essere una delle donne più magnetiche del cinema contemporaneo. Attrice raffinata, icona di stile e presenza luminosa sui red carpet, incarna un'idea di femminilità complessa, adulta e affascinante. Cresciuta tra le basi militari del padre e gli spostamenti continui della famiglia, ha imparato presto l'arte della trasformazione: quella capacità di cambiare città, accento, abitudini, mantenendo sempre un nucleo personale fortissimo. Dopo la formazione teatrale a Boston e i primi passi nella soap As the World Turns, negli anni Novanta conquista il cinema d'autore con Robert Altman e Paul Thomas Anderson.

